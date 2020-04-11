العراق: شرطة نينوى تنفي رفع حظر التجوال في الموصل

نفت شرطة نينوى -اليوم السبت- رفع حظر التجوال في الموصل المفروض ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت قيادة شرطة محافظة نينوى - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أن حظر التجوال لم يرفع في الموصل وهو ساري المفعول وعلى الجميع الالتزام بقرارات خلية الازمة الذي يقضي الالتزام بحظر التجوال، وسيتم محاسبة المخالفين وفق القانون.

في سياق متصل، أكدت مديرية نجدة بغداد أنه من خلال تطبيق وتنفيذ التعليمات الصادره من خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا بتطبيق حظر التجوال ضمن العاصمة بغداد، تمكنت دوريات شرطة نجدة بغداد من القبض على 85 شخصا؛ لمخالفتهم ضوابط حظر التجوال وتم تسليمهم إلى مراكز الشرطة.