تغريدة عبر تويتر تحيي ذكرى البروفيسور «سناب» في أفلام هاري بوتر

المؤلفة البريطانية جي كي رولينج تشارك في التغريدة ببعض الذكريات عن الراحل آلان ريكمان

«رولينج» متحدثة عن «ريكمان» :«كان شخصًا عظيمًاوموهوبًا بحق..وجنازته أظهرت شعبيته الكبيرة»

عبّرت الكاتبة البريطانية، جي كي رولينج، مؤلفة سلسلة هاري بوتر الشهيرة عن حزنها بسبب ذكرى رحيل صديقهاآلان ريكمان، وهو الممثل الذي لعب دور البروفيسور سيفروس سناب في سلسلة الأفلام المُقتبسة عن روايتها، على إثر تغريدة على تويتر قام بها بعض المعجبين بعد مشاهدتهم للجزء الثامن والأخير من سلسلة الأفلام بعنوان : «هاري بوتر ومقدسات الموت».

وشاركت «رولينج» محبيها ذكرى خاصة حدثت لها في لندن عام 2016، حين كانت في بروفات تجربة الملابس الخاصة بعرضها المسرحي «هاري بوتر والطفل الملعون" -وذلك بعد أشهر قليلة من وفاة «ريكمان» بسرطان البنكرياس- وظهر الممثل الذي لعب دور «سناب» في المسرحية على خشبة المسرح مرتديًا الشعر الأسود المستعار المُمِيز للبروفيسور «سناب»، وقالت أنها حينها كانت تأمل لو أن «ريكمان» نفسه هو الذي ظهر.

وقام شقيق الممثل الراحل، مايكل ريكمان بالرد على تغريدة «رولينج»؛ حيث شكرها على حديثها خلال جنازةأخيه،وقال: «لقد بلغت شهرة آلان قبل وفاته العالم بأسره، وكان مصدرًا للفخر في أسرتنا المتواضعة خاصة لأمنا؛ وذلك بسبب الاحترام الذي لقيه في حياته»، نقلًا عن موقع The Insider الأمريكي الإخباري.

وردت «رولينج» بدورها قائلة:« إن ريكمان كان شخصًا عظيمًا، وموهوبًا بحق».

وقامت بتعزية «ريكمان» على خسارته، وأضافت أن جنازة الممثل الراحل كانت واحدة من أكثر الجنازات المؤثرة التي قام بحضورها على الإطلاق؛ حيث أظهرت لها مدى حب واعتزاز الكثيرين بالشخص الذي لعب دور البروفيسور المثير للجدل «سناب».

يذكر أن للفنان الراحل باع طويل في التمثيل المسرحي والسينمائي، كما أنه حائز على عدة جوائز فنية؛ كجوائز «إيمي»، و «جولدن جلوب»، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة، وجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون BAFTA.