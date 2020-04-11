أستراليا: نتائج فحوص كورونا لـ46 من طاقم السفينة «روبي برنسيس» إيجابية

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قالت سلطات الصحة في أستراليا، اليوم السبت، إن نتائج الفحوص التي أجريت لحوالي نصف مجموعة من أفراد طاقم السفينة السياحية "روبي برنسيس" كانت ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، قد جاءت إيجابية بالفعل.

وأوضحت وزارة الصحة في ولاية "نيو ساوث ويلز"، في بيان، أن نتائج فحوص 46 من إجمالي 97 فردا من طاقم السفينة الراسية حاليا جنوبي مدينة سيدني، إيجابية. وكان أعراض تشبه الإصابة بالإنفلونزا ومشاكل تنفسية أخرى ظهرت على كامل المجموعة.

ومن المقرر إجراء مزيد من الفحوص خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب البيان.

ويبلغ إجمالي عدد أفراد طاقم السفينة 1040 فردا، وتم نقل العديد منهم بالفعل إلى مستشفيات أسترالية. ومن المقرر أن تغادر "روبي برنسيس" أستراليا خلال 10 أيام.

وترسو السفينة "روبي برنسيس" بالقرب من ميناء للفحم في مدينة "بورت كيمبلا" الصناعية، منذ أسبوع.

وتجري الشرطة الأسترالية تحقيقا جنائيا بشأن السماح بنزول 2700 راكب من السفينة في سيدني يوم 19 مارس دون خضوعهم لإجراءات عزل مناسبة أو كشف طبي.

ويرتبط نزول الركاب بأكثر من 600 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، وأيضا بـ16 حالة وفاة. وهذا هو أكبر مصدر للإصابة بالفيروس في أستراليا.