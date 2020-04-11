ترامب يلوح بفرض عقوبات على التأشيرات للدول الرافضة قبول المبعدين من الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده قد تفرض عقوبات على التأشيرات للدول التي ترفض قبول المبعدين من الولايات المتحدة.

وأشار ترامب - في مذكرة لوزير خارجيته مايك بومبيو، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - إلى جائحة فيروس كورونا المستمرة وضرورة ضمان إعادة الأجانب الذين يخرقون قوانين الولايات المتحدة إلى أوطانهم.

وحسب الوثيقة.. سيقوم بومبيو بوضع خطة لفرض عقوبات على التأشيرات خلال 7 أيام إذا قررت وزارة الأمن الداخلي أن البلد الذي لا يقبل العائدين يؤخر أو يعرقل العمليات اللازمة لمواجهة الجائحة المستمرة.

كانت الإدارة الأمريكية قد طبقت قواعد جديدة للحدود في 21 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، وبموجب هذه القواعد يمكن للمسؤولين الأمريكيين أن يبعدوا بسرعة الأشخاص دون إجراءات الهجرة المعتادة.