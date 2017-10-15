أكد طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بالزمالك، أن ناديه حقق ما أراد هذا الموسم، وأنه لا يحتاج لبطولة الدوري هذا الموسم.

وقال يحيى في تصريحات عبر قناة "الزمالك":«الزمالك حقق ما أراد هذا الموسم، فاز بـ3 بطولات، وفي سنة كسبنا 5 بطولات «جبرت» مع الزمالك».

وأضاف:«أنت تحتاج بطولة إفريقيا (الأهلي)، واتمنى أن الأهلي والزمالك يتواجدا في المباراة النهائية حال استكمال البطولة».

وبالحديث عن الدوري قال:«الناس تريد أن تعرف متى عودة الدوري، فالأجهزة الفنية تعاني واللاعبين أيضا، ويجب أن يلعن اتحاد الكرة كي يعرف كل فريقه كيف يدبر أموره».

وأكمل:«الزمالك في سباق الدوري، النقاط التي على أرض الواقع أكثر بكثير من فرق النقاط بين الزمالك والأهلي، وكثير من الأوقات الأهلي فاز بالدوري والفارق كان كبيرا والعكس صحيح أيضا».

وأتم:«قيمة الزمالك في تاريخه وبطولاته وجماهير وليس في لعب بطولة، ولكن أيضا الدوري المصري إذا عاد فليس لدينا أي مشكلة، ولن نتطرق لجزئية إلغاء الدوري».