الزمن الصعب أيام الكرب: هل من علاج؟

أعانى من الروماتويد منذ سنوات وأتناول بانتظام أقراص بلاكونيل العنصر الفعال فيها الكلوروكين والذى يتردد الآن أنه علاج محتمل لوباء الكورونا.

هل هذا يعنى أننى لست معرضا للعدوى وأنه يقينى منها؟ سمعت لأول مرة أنه يسبب خللا لنبض القلب لم يحدث هذا معى إطلاقا فهل أستمر فى تناوله أم أوقفه خشية أن تصيبنى تلك المضاعفات؟

كثر الحديث أخيرا عن فعالية عقار (Cloroquine) الكولوركين و«الهيدروكسى كلوركين» hydroxycloroquine الذى أظهر نتائج إيجابية فى علاج عدوى فيروس كورونا وفقا لأبحاث أجريت فى فرنسا وزادت شهرته حينما تحدث عنه الرئيس الأمريكى على أنه «علاج واعد» وبالغ فى وصفه قبل أن يقول العلم كلمة قاطعة عنه. الأمر الذى يتخوف منه عقلاء العالم هو تحول الجدل القائم حوله إلى دعاية انتخابية وأداة سياسية يمارس فيها الرئيس ترامب نفوذا لا يملكه فالطبيعى أن يتحدث العلماء لا السياسيون فى أمر كهذا حتى إن مدير معهد هارفارد للصحة العالمية قد صرح معلقا «سنكون مسرورين إذا ما ثبت أن العقار فعال لكن المشكلة هى أننا ما زلنا غير متأكدين من ذلك».

خلال الاختبارات المجهرية التى يجريها العلماء لاحظوا أنه للكلوركين أثرا محبطا على الفيروسات، حدث هذا عام ٢٠٠٣ وقت التعرف على فيروس السادس لكن الأمر كان بالغ التعقيد إذ إن العقار ينشط على مستويات متعددة لمنع الفيروس من السيطرة على الخلايا تماما الأمر الذى يؤدى لتلك العواقب الوخيمة على الرئات.

تحتاج فيروسات كورونا إلى بيئات حمضية للدخول إلى الخلايا البشرية ولما كان الكلوركين ذا طبيعة قلوية فإنه يعطل عمل الفيروس.

ويمنع تلك البروتينات الشائكة التى تغلف الفيروس من الالتحام مع مستقبلات الخلية الأمر الذى يسهل له الدخول إلى الخلية وإخضاعها لسيطرته.

وبشكل عام فإن الهيدروكسى كلوركين يعمل على تعزيز مناعة الإنسان وزيادة قدرات الجسم على مقاومة الغزو، تظهر الحماية التى يمنحها هذا العقار فى مرحلتين: الأولى قبل غزو الفيروس للخلية وبعد نجاحه فى الدخول إليها إذا ما نجح الفيروس فى مهمته لذا فإذا تأكدت فاعلية الكلوركين بعد إجراء مزيد من التجارب عليه فقد يستخدم فى العلاج الوقاية أيضا الأمر الذى سيلعى من قدره بالفعل ويجعله سلاح الإنسان فى مواجهة الوباء.

يتردد العالم فى استخدام الكلوركين حتى الآن لنقص المعلومات العلمية إذ إن تجارب المعامل لا ترقى دوما إلى الحقيقة المطلقة التى يتيح معرفة ماذا قد يحدث عند استعمال هذا العقار لعلاج الإنسان!



لكن هذا لم يمنع استخدام الكلوركين الآن فى نيويورك ومدن أخرى حول العالم فى علاج الحالات المتدهورة خاصة لدى الكبار انتظارا لنتائج مشجعة قد تسمح باعتماده دواء للإنسان فى كل مكان.



بدورها أطلقت منظمة الصحة العالمية قبل أسبوعين تجربة واسعة النظافة لاختبار فاعلية وطريقة عمل العقار ونحن فى الانتظار.



على هذا فإن استعمال الهيدروكسى الكلوركين بلاشك وارد ومفيد فى علاج حالات أمراض المناعة الذاتية مثل الروماتويد والذئبة الحمراء هو أيضا يستخدم الكلوركين لعلاج الملاريا لكن للوقاية من عدوى الكورونا فذلك ما زال قيد البحث، ليس هناك بالطبع أى داع لإيقاف استعماله طالما ثبت فعاليته فى مواجهة الروماتويد خاصة أنه لم يحدث منه أى مضاعفات خاصة خلل كهرباء القلب فتلك تداعيات من الممكن حدوثها بنسب منخفضة للغاية لكن الأمانة العلمية تقتضى ذكرها وإن لم تحدث فهو دواء آمن يستخدم منذ عام ١٩٥٠ فى العالم.



ماذا عن بقية العلاجات المحتملة لعدوى كوفيد ١٩



< بدأت اليابان الاختبارات السريرية لدواء جديد يحمل أملا للعالم بالتعاون مع الولايات المتحدة. الدواء الذى أطلقوا عليه اسم (Avigan) أيضا يعرف باسم فافيبيرافير أو فافيلافير أنتجته شركة (Fujifitm Toyama chemical) منذ ست سنوات لعلاج الإنفلونزا ولكن عند اختباره على الحيوانات ثبت أنه يسبب عقما مؤقتا لذا منعت الحوامل والسيدات من تناوله ووضعت الحكومة شروطا لتناوله، اكتشف الصينيون فاعلية الدواء فى علاج الالتهاب الرئوى الذى يسببه فيروس كورونا المستجد وأقرت إدارة الغذاء والدواء هذا الأسبوع (FDA) استخدامه فى الاختبار لمعرفة تأثيراته، هذا وقد بدأت التجارب السريرية له فى اليابان والولايات المتحدة فى الأسبوع الأخير من شهر مارس.

< يستخدم (Kaltra) لعلاج مرض نقص المناعة وهو يتألف من مركبين فعاليين يعتمد أحدهما على الآخر فى إعاقة دخول الفيروس للخلايا وانقسامها (Lopinavir & titonavir) ويستخدم الآن فى تجارب متعددة لاختبار قدراته على مكافحة فيروس كورونا. الدواءان ينتميان إلى عائلة الأدوية المكافحة للفيروسات.

< أيضا تحت الاختبار الآن دواء علاج الإيبولا المعروف Remdesivier والذى كشف عن نتائج إيجابية أيضا فى علاج فيروسات السارس والميرسا من قبل لما له من أثر على إحباط إنتاج الحمض النووى (RNA) فى الفيروس لكنه أيضا ما زال تحت التجريب فيما يختص بعلاج عدوى فيروس كوفيد ١٩.

< تجارب ناجحة سابقة تغرى العلم بالتجريب: تحت الاختبار والتجربة الآن عقار آخر (Actemra) والذى يعد أحد الأدوية الناجحة فى تثبيط تفاعلات الجهاز المناعى فى أمراض المناعة الذاتية كالروماتويد والذئبة الحمراء.

< رغم أن (Lostran) يعد أحد العلاجات الناجحة لارتفاع ضغط الدم لدى الإنسان فإنه أيضا نتيجة لفكرة طريقة عمله فى منع هورمون (الأيجيوتنسين) من الالتمام بالمستقبلات فى الشرايين الأمر الذى يخفض من ارتفاع أرقام الضغط المرتفع فإنه أيضا تحت التجريب ربما كان له ذات الأثر على الفيروس الضارى فيقف حائلا بين التحامه بالمستقبلات فى خلايا الإنسان فلا يسمح له بالدخول لممارسة التدمير داخل الخلايا وإحداث الالتهاب الرئوى الوخيم الذى يغتال الإنسان من بين ضلوعه.

سبعة أدوية يتناولها العلم الآن بالتجريب والبحث هى المعلن عنها وربما كان هناك الأكثر فى محاولة لسباق الزمن واكتشاف دواء فعال يوقف زحف الدمار الذى اجتاح العالم نتيجة هجوم كيان دقيق غير مرئى فالفيروس حتى الآن وعلى ضراوته بلغة العلم «كيان» لا «كائن» يحصد الأرواح ويغتال الحيوات بينما هو مجرد كيان لا روح فيه ولا حياة.. سبحان الله تجلت قدرته وتعددت صفاته.