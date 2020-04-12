أستراليا تعتزم زيادة مخزونها من النفط لدعم السوق العالمية

تعتزم أستراليا زيادة مخزونها من النفط من خلال إتفاقية مع الولايات المتحدة للمساعدة في دعم السوق العالمية، بعد مؤتمر عبر الفيديو لوزراء الطاقة لمجموعة العشرين.

وقال وزير الطاقة أنجوس تايلور في بيان، إن أسواق الطاقة في أستراليا تعمل بأمان وبشكل آمن فيما تعمل الحكومة مع هذا القطاع من أجل الحفاظ على إمدادات الكهرباء والغاز والوقود السائل والطاقة، بحسب وكالة بلومبرج.

وأضاف أن أستراليا تتطلع لوضع اللمسات الأخيرة لشروط تجارية، بشأن إتفاق مع الولايات المتحدة يتعلق باحتياطيها الاستراتيجي من النفط.

وأوضح "هذا الترتيب مع الولايات المتحدة لن يعزز فقط أمن الوقود لأستراليا من خلال تعزيز المخزون لدينا، ولكنه سوف يساعد أيضا في دعم سوق النفط العالمي خلال هذه الفترة التي تشكل تحديا لنا".

وتعتزم أستراليا توقيع أتفاق مع الولايات المتحدة لتعزيز أمدادات النفط في حالة الطوارئ.