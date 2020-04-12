مدير تعاقدات بيراميدز: تأجيل الكونفدرالية فرصة لالتقاط الأنفاس

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أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن تأجيل مباريات دوري الأبطال والكونفيدرالية كان متوقعا بسبب الظروف التي يعيشها العالم.

وقال بسيوني في تصريحات لقناة «صدى البلد» مساء اليوم السبت: "تأجيل الكاف للبطولتين فرصة لالتقاط الأنفاس وفي انتظار الوضع في مصر والمغرب".

وأضاف: "ننتظر لمعرفة هل بالإمكان خوض مباراة قبل نهائي الكونفيدرلية سواء في أغسطس أو سبتمبر بالقوام الجديد".

وكانت لجنة الطوارئ التابعة للكاف أعلنت بشكل رسمي تأجيل مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».