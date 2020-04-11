يرى هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، أن من حق أحمد فتحي الرحيل عن الأهلي واللعب لأي ناد، مشيرًا في الوقت ذاته أن الأهلي لم يقصر فى ملف التجديد للاعب وقدم عرضًا جيدًا للتجديد.

وقال هاني رمزي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت»: «الطرفان تعاملا باحتراف ولا يمكن أن نصف أي طرف بالمخطئ في هذا الملف، ونفس الأمر بالنسبة لحسام عاشور».

وأضاف مدرب المنتخب السابق: «أتوقع صعوبة استمرار أحمد فتحى مع الأهلى بعد فشل المفاوضات الأخيرة، وأحمد فتحي حر في قراره سواء بالانتقال للزمالك أو لأي ناد أخر».

وعن أسعار اللاعبين بسبب أزمة فيروس كورونا، قال رمزي أنه يتوقع أن يحدث انخفاض كبير فى اسعار وأرقام اللاعبين بسبب الأزمة الحالية وتأثر جميع الدوريات والدول اقتصاديا.