ترامب: كنا سنفقد ملايين الأرواح لو كنا اتبعنا نموذج السويد

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن بلاده كانت ستفقد ملايين الأرواح، لو كانت قيادة البلاد قد اتبعت نموذج السويد وأبقت المتاجر والحانات والمدارس مفتوحة، خلال جائحة كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحفى أمس الجمعة عما إذا كان يشعر بالأسف لعدم ترك بعض المؤسسات والأنشطة الترفيهية مفتوحة مثل السويد، أجاب ترامب "كان بإمكاننا اتباع هذا النهج".

وتابع ترامب "لو كنا قد اتبعنا هذا التوجه، أعتقد أننا ربما يكون لدينا ملايين من حالات الوفاة".

وكانت السويد قد سجلت أمس الجمعة 123 حالة إصابة مؤكدة جديدة، في تراجع كبير عن 605 حالات سجلت أمس الأول الخميس.

ولدى البلاد 9685 حالة مؤكدة و870 حالة وفاة، من بين ذلك أرقام أمس وتواجه انتقادات بسبب رد فعلها المتراخي، رغم ارتفاع حصيلة الوفيات.