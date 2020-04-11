عميد زارعة عين شمس: أنتجنا 12 طن بطاطس والكيلو للمستهلك بـ 2 جنيه - فيديو

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قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن أزمة فيروس كورونا الحالية نوهت إلى أهمية إعادة النظر لبعض فئات المجتمع وهم الأطباء والعلماء الذين تصدروا المشهد في الفترة الحالية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جامعة عين شمس صنعت مطهرات ومعقمات وتم توزيعها مجانا على الجمعيات الأهلية .

وتابع أحمد جلال أن الدولة لجأت للجامعات في مختلف التخصصات؛ لأن الأزمة الحالية اقتصادية صحية اجتماعية ، لافتا إلى أن جامعة عين شمس وضعت خطة طويلة الأمد لمعرفة المنتجات التي يمكن تصنيعها في حال استمرار الأزمة لفترة طويلة.

وأكد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الجامعة أنتجت 12 طن بطاطس وتم بيعها بسعر 2 جنيه للكيلو، وتم إنتاج برتقال وبعض المحاصيل الأخرى.