ضبط مالك مطبعة دون ترخيص لتقليده علامات تجارية بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، القبض على مالك مطبعة غير مرخصة بالقاهرة لقيامه بتقليد وطباعة العلامات التجارية.

وذكرت التحريات، قيام مالك مطبعة في مدينة نصر، سبق اتهامه في قضية مطبعة بدون ترخيص، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تقليد وطبع العلامات التجارية للعديد من الشركات دون تفويض أو ترخيص من الجهات المعنية، وكذا طباعة ملصقات وأغلفة لعبوات مواد غذائية مجهولة المصدر؛ بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على: (5000 ملصق لمنتجات غذائية مقلدة ومجهولة المصدر لمنتجات "عصائر - ألبان - بقوليات - خضروات محفوظة"، و1750 أغلفة وملصقات لمنتجات زيوت عطرية وطبية مقلدة ومجهولة المصدر منسوبة لشركات وهمية.