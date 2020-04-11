فرج عامر رافضا رحيل «نجم سموحة»: الوقت غير مناسب

اعترض فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على الحديث عن رحيل "أحد أهم نجوم" الفريق الأول لكرة القدم في ظل توقف النشاط الرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الوقت غير مناسب للحديث عن رحيل أحد أهم نجوم سموحة في كرة القدم بنهاية الموسم الكروي".

وقال حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، في تصريحات تليفزيونية أمس، الجمعة، إنه في حاجة فنية لحسام حسن، مهاجم الفريق، لمنه في نفس الوقت لن يقف أمام مستقبله إذا جاء له عرض يليق بقيمته ومكانة النادي.

وكان اتحاد الكرة قرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل الجاري.

يأتي ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء المصري تمديد فرض الحظر الجزئي على حركة المواطنين للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.