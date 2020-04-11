أمريكا تتجاوز نصف مليون إصابة بكورونا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوزت نصف المليون.

وأضافت الجامعة أن البلاد سجلت رقما قياسيا للوفيات اليومية بعد وفاة 2100 شخص خلال اليوم الماضي.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن "عدد الإصابات المؤكدة وصل بالفعل الى 500399، فيما ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 18637"​​​.

من جانبها، أكدت وكالة "رويترز" أيضا حسب إحصاء لها، أن عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ 500 ألف على الرغم من وجود أدلة على أن بقاء الأمريكيين في منازلهم ساعد على الحد من حدوث إصابات جديدة.

وارتفع عدد الإصابات اليومية في الولايات المتحدة بكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه الفيروس إلى ما بين 30 و35 ألف حالة بعد أن أصبحت الاختبارات متاحة بشكل أكبر. وعالميا يوجد أكثر من 1.6 مليون إصابة مؤكدة بكورونا مع تجاوز عدد الوفيات الـ 100 ألف أمس الجمعة.

وأضافت "روترز" أنه مع تجاوز حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة 18600 حالة يوم الجمعة، حذر المسؤولون من أنه من المرجح أن تبلغ حالات الوفاة ذروتها خلال الأسبوع المقبل ثم تتراجع بعد ذلك مع توفر أدلة على تراجع حالات الإصابة الجديدة في ولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في البلاد.

ومع استعداد أمريكيين كثيرين للاحتفال بعطلة عيد القيامة يوم الأحد، حذر أنتوني فوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أنه من السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة على الأمريكيين وقال "الآن ليس وقت التوقف".