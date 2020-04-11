كشف الفرنسي بول بوجبا، متوسسط ميدان مانشستر يونايتد، الإنجليزي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها هذا الموسم، والتي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال بوجبا في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد: "أنا أتدرب بالفعل، وبات بإمكاني لمس الكرة من جديد لقد غبت عن الملاعب لفترة طويلة، وها أنا أصبحت قريبًا من العودة للتدريبات الجماعية مع زملائي"

وأضاف: "ربما سينظر البعض إلى الأمر نظرة سلبية، ولكني لم أعتد ذلك طوال مسيرتي، وأحاول دائمًا الحفاظ على الإيجابية، هذا يدفعني للتحمس للعودة والظهور بمستوى جيد، ويدل على مدى حبي لكرة القدم".

وتابع بول عن إصابته: "بالنسبة لإصابتي، فلا أعلم ما إذا كان الناس يعرفون حقيقة ما حدث، ولكن عليك أن تتحلى بالصبر في مثل هذه المواقف، في بداية الموسم تعرضت لإصابة في قدمي أمام ساوثامبتون التي انتهت التعادل، ولكني تحاملت عليها لفترة طويلة، بعد ذلك، تفاقمت الإصابة ولم أستطع المشاركة في المباريات".

وواصل: "بمرور الوقت، شعرت بتحسن تدريجي، وعدت أمام نيوكاسل وواتفورد، ولكني بدأت أشعر بالألم من جديد، لذا تعين عليّ الخضوع لعملية جراحية، وها أنا أشعر أنني على ما يرام الآن وأتمنى أن أعود إلى الملاعب قريبًا".