برلمانيون يدعون إلى تطبيق «حظر كلي» في شم النسيم لمنع انتشار كورونا

ماجدة نصر تحذر من تجمع المواطنين بالمتنزهات.. ووهدان: يجب وقف كل أشكال الاحتفال وغلق الشواطئ

دعا نواب فى البرلمان، الحكومة إلى إعلان فرض حالة الحظر الكلى لمدة 24 ساعة يوم "شم النسيم"، نظرا لخروج أعداد كبيرة من المواطنين وتجمعهم فى ذلك اليوم بالأماكن العامة والحدائق، مطالبين في تصريحات لـ"الشروق"، بضرورة غلق كافة الشواطئ والطرق المؤدية إليها.

وحذرت النائبة ماجدة نصر من التجمعات وخروج المواطنين للمتنزهات للاحتفال بيوم شم النسيم، قائلة: "إن التهاون في ذلك مرفوض.. وتطبيق حظر التجول الكلي لمدة 24 ساعة يعد مطلب أساسي يوم شم النسيم".

وأضافت نصر، أن سرعة انتشار فيروس "كورونا" تتطلب اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات المشددة لحماية ووقاية المواطنين، قائلة: "إنه لايعقل في وسط حالة التأهب العالمي والإجراءات الناجحة للحكومة في الداخل، أن نسمح بثغرة للتجمع والازدحام فى يوم مثل شم النسيم، وإعلان الحظر الكلي لمدة 24 ساعة ضرورة وليس رفاهية حاليا للحفاظ على صحة المواطن وحماية المجتمع ككل".

وقال النائب جون طلعت: "إن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لوقف انتشار الفيروس، لذلك لا نريد أن يؤثر يوم واحد على تلك الجهود، مضيفا "أن الحل الأمثل في شم النسيم إعلان حظر التنقل والتحرك الكامل، حيث سيكون ذلك القرار بمثابة ضمان قوي لعدم خروج المواطنين والتجمعات".

وشدد على ضرورة التنسيق الشامل بين كافة الجهات المعنية، لسرعة اتخاذ القرار، وأن يكون مصحوبا بحملات للتوعية وشرح خطورة الوضع القائم بسبب ذلك الوباء العالمي.

وأوضح طلعت: "حالة الوعي الجماهيري واسعة والإحساس بالمسؤولية من جانب الشعب موجودة بقوة، ولكن ذلك لايمنع أننا أمام تحدي صعب، لايتطلب إلا القرارات الصارمة، وعدم التساهل أمام أية عادات اجتماعية لاتناسب إلا الأوقات الطبيعية فقط".

وطالب وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان الحكومة، بوقف أي أشكال للاحتفال بشم النسيم، وغلق كافة الشواطئ وغلق الطرق المؤدية إليها، مؤكدا ضرورة تتبنى وسائل الإعلام رسالة توعية للمواطنين، بخطورة هذه التجمعات على انتشار الفيرس.

وأكد وهدان، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الحكومة تعاملت بجدية مع أزمة كورونا حتى الآن، مضيفا "لكن يبقى أمر واحد لنجاح جهود الدولة هو التزام المواطنين بتلك الإجراءات"، مشددا على أن مصر اتخذت الكثير من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة المصريين، كما نفذت العديد من المبادرات، لتجاوز ذلك الخطر.

كانت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إليزابيث شاكر، أعلنت، فى تصريحات سابقة عن تقدمها باقتراح برغبة إلى رئيس البرلمان، على عبد العال، بشأن تطبيق حظر التجوال لمدة 24 ساعة فى يوم شم النسيم.