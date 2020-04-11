بطريركية الروم الأرثوذوكس بالقدس تتبرع بنصف مليون شيكل لمواجهة كورونا



أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، تقديم ثيؤفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، تبرع مادي بمبلغ قدره نصف مليون شيكل لصندوق "وقفة عز" في إطار دور البطريركية المقدسية ومسؤوليتها الاجتماعية بتقديم كل ما هو ممكن لتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في مواجهة وباء فيروس الكورونا.

وحسبما ذكرت البطريركة، في بيان لها عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم السبت، فإن هذا التبرع يأتي ضمن سلسلة من التبرعات والحملات الإغاثية التي أطلقها البطريرك ثيؤفيلوس الثالث منذ الإعلان عن فيروس الكورونا كوباء، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، فقد سبق وأن ووزعت البطريركية، مئات الطرود الغذائية في مناطق مختلفة من مدينة القدس والتي أتت بعيد الإعلان عن قرار غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث إعفاء المستأجرين للعقارات الأرثوذكسية داخل أسوار البلدة القديمة في القدس من الإيجارات للعام 2020، كما نفذت البطريركية المقدسية في نفس السياق حملة مساندة محافظة بيت لحم والتي تم من خلالها توزيع 1200 طرد غذائي لمدن المحافظة، بالإضافة إلى تبرع غبطته بمبلغ 50 ألف دينار لوزارة الصحة الأردنية للمساهمة في دعم جهودها لمحاربة الوباء.

وأعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية أن البطريرك ثيؤفيلوس الثالث يدرس إمكانيات توسيع حملة توزيع الطرود الغذائية لتشمل مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بالإضافة إلى تقديم تبرعات لجهات مختلفة تعمل على مواجهة وباء فيروس الكورونا.

ويذكر أن صندوق "وقفة عز" هو صندوق وطني أنشأه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بمصادقة الرئيس محمود عباس، بهدف جمع التبرعات والدعم من المجتمع الفلسطيني خلال حالة الطوارئ التي تم إعلانها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، ويرأس الصندوق رجل الأعمال الفلسطيني طلال ناصر الدين، ويركز في تبرعاته على دعم العائلات المحتاجة والمتضررة من أزمة كورونا عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى دعم القطاع الصحي عن طريق وزارة الصحة الفلسطينية. ويأتي تبرع غبطة البطريرك ثيؤفيلوس الثالث استجابة للنداء الذي وجهه رئيس الصندوق ناصر الدين إلى شرائح المجتمع المختلفة من أجل تكاتف جهودهم بالتبرع للصندوق بهدف المساهمة في تعزيز الجهود الوطنية لدعم القطاعات المتضررة والعائلات المحتاجة والفقراء، والقطاع الصحي، للخروج بعون الله من هذه الأزمة بأقل أضرار ممكنة.