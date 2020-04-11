حملات تموينية على الأسواق والمخابز ومحطات البنزين في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات اليوم، أسفرت عن تحرير 18 محضر عدم حمل شهادات صحية، و11 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المطهرات والمواد الغذائية واللحوم بالأسواق، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة.

كما أسفرت عن تحرير 7 محاضر لمخابز مخالفة، و4 محاضر لمنشآت دون ترخيص، وتحرير محضر بيع بنزين بسعر أزيد بإحدى محطات تموين السيارات.

وتحرر محضر حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بمنطقة برج العرب وتم التحفظ على 101 زجاجة مياه غازية بأنواعها سعة الزجاجة واحد لتر منتهية الصلاحية.

كما ضبط 6 زجاجة مياه غازية بأنواعها سعة الزجاجة 2 لتر منتهية الصلاحية، و75 باكو جامبو كيك بالشيكولاته منتهية الصلاحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.