الأوقاف: وحدة خاصة بالنظافة والتعقيم على للديوان العام والمديريات

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، استحداث وحدة خاصة بالنظافة والتعقيم على مستوى الديوان العام وجميع المديريات الإقليمية والجهات التابعة.

وقال وزير الأوقاف - في تصريح له اليوم - إن استحداث وحدة النظافة والتعقيم برئاسة اللواء عمرو فاروق شكري رئيس قطاع شئون مكتب الوزير وعضوية المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية والمهندس شريف محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ، يأتي في إطار رسالة الأوقاف الدعوية والمجتمعية وانطلاقًا من الدروس المستفادة من الأحداث الجارية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه قام بتكليف هذه الوحدة المركزية بسرعة تشكيل الوحدات المطلوبة بالمديريات الإقليمية والجهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية وتحديد مهامها.