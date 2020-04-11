توزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية ومساعدات للأسر الفقيرة والمتضررة في قنا

صرح أشرف الداودي محافظ قنا، بأن مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وزعت 15 ألف و350 كرتونة مواد غذائية لفئات العمالة غير المنتظمة والأسر الفقيرة.

يأتي ذلك في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا والمتضررة من إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أوضح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسة بنك الطعام المصري بالتنسيق مع 101 جمعية أهلية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وزعوا 12 ألف كرتونة مواد غذائية على فئة العمالة غير المنتظمة.

وأضاف أن المديرية تسلمت 3 آلاف كرتونة مواد غذائية من بنك الطعام لتوزيعها على الأسر الفقيرة وفئة العمالة غير المنظمة وحالات العزل الطبي من المخالطين للحالات الإيجابية بفيروس كورونا، بالإضافة إلى توزيع 350 كرتونة من مؤسسة مصر الخير للعمالة غير المنتظمة.