قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن العمل في حقول إنتاج البترول والغاز يستمر على مدار الساعة، بورديات بنظام 15 يومًا في الحقول.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الجمعة، أن نظام ورديات الـ15 يومًا، يأتي فائدته بأنه مماثلًا لفكرة العزل الصحي، مشيرًا إلى أن هذا النظام أدى إلى السيطرة على الموقف، أثناء إصابة ثاني حالة بكورونا في مصر، والتي كانت لمهندس الكندي.

وأشار إلى أن العمل في حقول الإنتاج لم يتأثر بأزمة كورونا، متابعًا أنها صناعة ثابتة، إضافة إلى أن لها معايير في السلامة، بالتوازي مع توفير الخدمة.

وأضاف أنه يتم العمل في المكاتب الإدارية التابعة لوزارة البترول، بأقل عدد من الموظفين، مشيرًا إلى أن بالتزامن مع قرار حظر التجول، انخفض استهلاك البنزين إلى النصف، إضافة إلى انخفاض استهلاك الغاز إلى الثلثين.

ولفت إلى أن مصر لديها رصيد استراتيجي من المنتجات البترولية يكفي لشهور، مشيرًا إلى أن استمرار انخفاض أسعار البترول على المدى الطويل، غير مناسب، لأن هذه الصناعة مرتبطة بشركات دولية، منوطة بعمليات البحث والاستكشاف وغيرها؛ من الممكن أن تؤجل عملياتها بسبب انخفاض سعره.