الرئيس الألماني يدعو المواطنين إلى الصبر والانضباط في أزمة كورونا

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، المواطنين في بلاده إلى التحلي بالصبر والانضباط والتضامن في أزمة كورونا.

وفي خطاب تلفزيوني مسجل، يتم بثه مساء اليوم السبت، قال شتاينماير:" ليس الساسة والخبراء وحدهم هم من يقرر كيف تسير الأمور الآن، ومتى، يمكن تخفيف القيود، وكيف، بل نحن جميعا نملك هذا في يدنا من خلال صبرنا وانضباطنا، وخاصة الآن بعدما وصل الأمر إلى أصعب درجاته بالنسبة لنا".

ودعا شتاينماير المواطنين الألمان إلى الحفاظ على تجربة التضامن " فالتضامن الذي تثبتونه كل يوم، سنحتاجه في المستقبل بصورة أكبر"، مشيرا إلى أن مجتمع ما بعد الأزمة سيكون مختلفا.

وقال شتاينماير: "لا نريد أن نصبح مجتمعا خائفا، متشككا، بل يمكننا أن نصبح مجتمعا أكثر ثقة ومراعاة وتفاؤلا".

ودعا شتاينماير إلى التضامن داخل أوروبا، وقال إن " ألمانيا لا يمكنها أن تخرج قوية ومتعافية من هذه الأزمة إذا لم يصبح جيراننا أيضا أقوياء ومتعافين".

واختتم شتاينماير كلامه قائلا: "نحن -الألمان- لسنا مدعوين إلى التضامن داخل أوروبا بعد 30 عاما من الوحدة و75 عاما من نهاية الحرب، بل نحن ملزمون بذلك".