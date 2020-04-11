وسط تصاعد تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) تواجه الدول في جميع أنحاء العالم اضطرابات واسعة النطاق ليس فقط على المستوى الصحي لسكانها والمستوى الاقتصادي لها، بل على المستوى العسكري أيضاً.

فحتى إذا لم يصب الفيروس نفسه الأفراد وينتشر بين الجيش كله، فإن إجراءات الحجر الوقائي والإبعاد الاجتماعي، يمكنها أن تحبط العمليات وتعطل الأنشطة العسكرية، وفقاً لمجلة (ناشونال انتريست) الأمريكية.

وقد ينتج عن التداعيات الناتجة، انتكاسات في القتال ضد العديد من الجهات الخارجية التي لا تنتمي إلى أي دولة، وربما حتى مشاكل في تطوير القدرات العسكرية على المدى الطويل، كما أن عزل القوات في قواعدهم العسكرية حتى عن عائلاتهم، لحمايتهم من الفيروس واحتوائه سيكون له تأثير مباشر على الاستعدادات العسكرية.

كيف أثر فيروس كورونا على الأنشطة العسكرية؟

طالت الاضطرابات القواعد العسكرية بالعراق، حيث أعادت الولايات المتحدة مؤخرًا تعيين قواتها ووضعهم في فرق بعدد أقل للحد من انتشار الفيروس، كما علقت القوات الهولندية والبريطانية أيضًا أنشطة التدريب مع القوات العراقية المحلية لأسباب مماثلة.

كما قلصت القوات الأمريكية مؤخرًا مشاركتها في تمرين "Defender Europe" المخطط له منذ فترة طويلة، والذي كان يُقصد به أن يكون أكبر انتشار متزامن للقوات الأمريكية في أوروبا منذ أكثر من 25 عامًا.

عواقب تفشي الفيروس

احتمال تفشي فيروس كورونا داخل التشكيلات العسكرية في الميدان له عواقب معقدة أيضًا، فمثل هذا التفشي قد لا يشل القدرة على إجراء العمليات فحسب، بل قدرة الوحدات المصابة على مواصلة العمل، كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى طلب استجابة طبية لا يمكنهم تلبيتها محليًا.

كما يؤثر بشكل خاص على عمليات النشر الصغيرة والبعيدة، والتي لا يزال العديد منها يعمل في ظل "الحرب العالمية على الإرهاب"، بالإضافة إلى أن مرض الجنود وتكليف آخرين برعايتهم، قد يصبح من غير الممكن حتى للوحدات المنتشرة ضمان أمنهم الخاص بدرجة موثوقة.

ورغم أن معظم الأفراد العسكريين أقل عرضة للإصابة بالمرض بسبب مستوى الصحي واللياقة البدنية العاليين، فإنه لا يزال من المتوقع إحصائيًا أن تحدث الإصابات بين أفراد بعض الجيوش حول العالم، مما يجعل جهود الاحتواء ضرورية.

- القوات البحرية والعزل الصحي

بالنسبة لبعض العمليات العسكرية مثل عمليات القوات البحرية، قد تكون جهود الحجر الصحي أسهل من غيرها.

وكانت إيطاليا سريعة في عزل اثنين من سفنها البحرية في وقت مبكر قبل تطور الأزمة، كما تبنت البحرية الأمريكية مؤخرًا ممارسة الحد من الاتصال بالموانئ والفصل بـ14 يومًا على الأقل من الحجر الصحي بين كل زيارة للموانئ، وذلك لمنع حدوث أي إصابات.

وبدأ تنفيذ تلك الإجراءات بعد التشخيص الأخير لثلاثة بحارة على متن حاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt بعد زيارة لميناء بفيتنام.

والعديد من المشاكل تكمن إذا ما أصيبت سفينة بفيروس كورونا، كتقديم الرعاية المكثفة والمواد اللوجستية كالمساعدات الطبية، كما أن التطهير الشامل قد لا يمكن القيام به في البحر.

ومن المرجح أن تصبح السفن المتضررة من تفشي المرض غير متاحة تشغيليًا نتيجة لذلك، مما قد يقلل مؤقتًا من القدرات البحرية في مناطق معينة.

وكل هذه التداعيات قد تحدث في القوات العسكرية المختلفة، كالقوات الجوية وقوات العمليات الخاصة وموظفي الدعم الفني المتخصص والمقاولين وغيرهم.

وهذه الوحدات ليست فقط حاسمة بالنسبة لجهود مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة، ولكن أيضًا في توفير قدرة الاستجابة في مختلف النقاط المشتعلة الدولية حول العالم، بما في ذلك كوريا الشمالية وإيران وسوريا والمناطق القريبة من الحدود الروسية.

الجيش يساعد في إنفاذ التدابير

لن يقتصر التأثير المحتمل لفيروس كورونا على العمليات العسكرية فقط، فالدول تستعين بالجيش للمساعدة في إنفاذ تدابير الحجر الصحي.

على سبيل المثال، بدأت مصر وإيطاليا وألمانيا وفرنسا في الاعتماد على العسكريين لإنشاء مرافق طبية إضافية وإنتاج الأدوات اللازمة للوقاية ونقل المصابين، ونقل الجثث للدفن في مقابر بعيدة بعد ازدياد أعداد الوفيات، وغيرها من المسؤوليات الأخرى.

- التأثير الاقتصادي على الميزانية العسكرية

كما سيؤثر التأثير الاقتصادي للوباء على صناعة الأسلحة والميزانيات العسكرية بعد فترة طويلة من تراجع تفشي الفيروس، وعلى وجه الخصوص قد يواجه قطاع الطيران العسكري، الذي يتداخل بشكل كبير مع صناعة الطيران المدني، انتكاسة كبيرة بسبب الأضرار المتراكمة لصناعة الطيران العالمية.

ستتأثر جوانب أخرى من صناعة الأسلحة أيضًا، حيث يمنع التباعد الاجتماعي السفر والتعاون وحتى اختبار التطورات الجديدة، وهذا سيفرض تأخيرات وتجاوزات في تكاليف المشاريع الجارية.

كما أوقفت شركات بناء السفن البحرية العمل في دول مثل إيطاليا وكندا، مما قد يؤخر تسليم السفن البحرية الجديدة ويعطل صيانة السفن الموجودة طوال فترة التفشي.

ستزداد المخاطر المالية الناتجة عن هذه الاضطرابات بشكل أكبر من خلال إمكانية انكماش الميزانيات، مما ستؤدي إلى تحويل داخلي للموارد، وتسريع محتمل لخطط خفض أو سحب القوات من مواقع ما وراء البحار.