إيران: إصابات كورونا أكثر من 70 ألفا والمتوفين 4357 شخصا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ لغاية الآن 70029 ألفا والمتعافين 41 ألفا و947 شخصا والمتوفين 4357 شخصا.

وقال جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1837 ‘صابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الى 70 الفا و 29 حالة،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأضاف أن عدد المتعافين بلغ لغاية الان 41 الفا و 947 حالة فيما توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 125 شخصا بسبب المرض ليرتفع اجمالي العدد الى 4357 شخصا لحد الآن.

وأوضح بأن حالة 3987 من المصابين بالفيروس صعبة واضاف، أنه تم لغاية الآن إجراء 251 ألفا و 703 عمليات اختبار لتشخيص فيروس "كوفيد-19" في البلاد.