تواصل "الشروق" نشر ملحقها الثقافي الأسبوعي -السبت من كل أسبوع-لتأخذ القارئ في جولة بين الموضوعات الثقافية المتنوعة، وآراء الكُتاب والمفكرين، إلى جانب الاطلاع صفحات الكتب المختلفة.

ويمكن مطالعة موضوعات ملحق هذا الأسبوع من هنا:

كيف تساعد الحكومات الناشرين على دعم صناعة النشر وتجاوز أزمتها مع تفشى كورونا؟



كيف تشتري كتبا وتأتيك في البيت؟



منصات صوتية تشارك بمبادرة «خليك فى البيت»



مكتبات الشروق تتيح شراء الكتب عبر الإنترنت

اسمع كتاب



اقرأ كتاب