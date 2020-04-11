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تواصل "الشروق" نشر ملحقها الثقافي الأسبوعي -السبت من كل أسبوع-لتأخذ القارئ في جولة بين الموضوعات الثقافية المتنوعة، وآراء الكُتاب والمفكرين، إلى جانب الاطلاع صفحات الكتب المختلفة.
ويمكن مطالعة موضوعات ملحق هذا الأسبوع من هنا:
كيف تساعد الحكومات الناشرين على دعم صناعة النشر وتجاوز أزمتها مع تفشى كورونا؟
كيف تشتري كتبا وتأتيك في البيت؟
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