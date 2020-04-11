 وزيرا خارجية السعودية والبحرين يبحثان تداعيات كورونا - بوابة الشروق
السبت 11 أبريل 2020 10:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وزيرا خارجية السعودية والبحرين يبحثان تداعيات كورونا

أ ش أ
نشر فى : السبت 11 أبريل 2020 - 10:01 ص | آخر تحديث : السبت 11 أبريل 2020 - 10:01 ص

تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، لبحث العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي أشاد -خلال الاتصال- بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على توطيد أركان التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين.

من جهته، أعرب الزياني عن تقدير واعتزاز بلاده بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا ما تحظى به العلاقات بين البلدين من دعم ورعاية من قيادتي البلدين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك