وزيرا خارجية السعودية والبحرين يبحثان تداعيات كورونا

تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، لبحث العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي أشاد -خلال الاتصال- بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على توطيد أركان التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين.

من جهته، أعرب الزياني عن تقدير واعتزاز بلاده بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا ما تحظى به العلاقات بين البلدين من دعم ورعاية من قيادتي البلدين.