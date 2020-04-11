 وزيرة الداخلية الإيطالية تحذر من استغلال العصابات والجماعات المتطرفة لأزمة كورونا - بوابة الشروق
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وزيرة الداخلية الإيطالية تحذر من استغلال العصابات والجماعات المتطرفة لأزمة كورونا

أ ش أ
نشر فى : السبت 11 أبريل 2020 - 2:52 م | آخر تحديث : السبت 11 أبريل 2020 - 2:52 م

حذرت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، اليوم السبت، من خطر استغلال العصابات والجماعات المتطرفة لأزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد لتنفيذ أعمال تمرد في البلاد.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية - على موقعها الإلكتروني - أن لامورجيزي أرسلت تعليمات لرؤوساء الشرطة في جميع أنحاء البلاد بتشديد عمليات الفحص والتدقيق في ضوء "التوترات الخطيرة" وكذلك خطر "وقوع أعمال شغب من قبل الجماعات المتطرفة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا، تم إصدار أعداد لا حصر لها من التحذيرات من قبل السلطات الإيطالية بشأن خطر استغلال المجموعات الإجرامية لهذه الأزمة.

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