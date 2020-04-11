كورونا يواصل اجتياح أمريكا اللاتينية بتسجيل ما يزيد على 50 ألف إصابة

قالت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية اليوم السبت إن جائحة كورونا تواصل اجتياح شعوب أمريكا اللاتينية التي تأكد بها حتى الآن ما يزيد على 50 ألف إصابة مؤكدة في 33 دولة بالمنطقة ونحو 2774 حالة وفاة.

وأضافت الوكالة، المهتمة عموما بالشأن اللاتيني، إن البرازيل تصدرت بـ 18145 حالة إصابة وألف حالة وفاة إذ سجلت أمس الجمعة فقط 941 حالة وفاة في حين تعافى 173 مريضا، وبلغ إجمالي الإصابات التراكمية في تشيلي 5972 وبيرو 5265 وفي الإكوادور تم تأكيد 4965 إصابة، وجاءت كولومبيا بـ 2223 حالة والأرجنتين بـ 1894 حالة، وزاد عدد حالات الإصابة في أوروجواي إلى 473 وهندوراس إلى 343 وبوليفيا إلى 268 بينما بلغ عدد المصابين في فنزويلا وباراجواي 172 و129 على الترتيب.

وفي أمريكا الوسطى تصدرت المكسيك وبنما القائمة بعدد إصابات 3441 شخصا و2752 شخصا على الترتيب بينما سجلت جواتيمالا والسلفادور 126 و117 حالة.

وفي جمهورية الدومينيكان تم تسجيل 2349 مواطنا مصابا بكورونا ونحو 100 حالة وفاة ما جعلها الدولة الأكثر وبائية في الكاريبي.

وأعلنت كوبا الخميس الماضي تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ الإجمالي 564 و15 وفاة بينما تعافى 51 شخصا.

وفي ترينيداد وتوباجو وهي دولة أخرى في الكاريبي سجلت 100 إصابة وجاءت بعدها باربادوس بـ 66 حالة وجاميكا بـ 64 وألبهاما بـ 41 و هايتي بـ 30 حالة.

وتم تسجيل 19 حالة إصابة في أنتيجوا وباربودا و16 حالة في دومينيكا و14 حالة في سانت لوسيا و12 حالة في سانت فنسنت وجزر جرينادين و12 حالة في جرانادا و11 حالة في سانت كيتس ونيفيس، وفي سورينام تم تسجيل 10 حالات وفي بيليز 9 ونيكاراجوا 7 حالات.