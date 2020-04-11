 خلية الأزمة بالعراق تمدد حظر التجوال بالأنبار وتسمح بعودة العالقين بإقليم كردستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خلية الأزمة بالعراق تمدد حظر التجوال بالأنبار وتسمح بعودة العالقين بإقليم كردستان

أ ش أ
نشر فى : السبت 11 أبريل 2020 - 2:01 م | آخر تحديث : السبت 11 أبريل 2020 - 2:01 م

قررت خلية الأزمة في محافظة الأنبار العراقية، اليوم السبت، تمديد حظر التجوال بالمحافظة حتى السبت المقبل، والسماح للعوائل الأنبارية العالقة في إقليم كردستان بالعودة.

وقال رئيس خلية محافظة الأنبار علي فرحان - في مؤتمر صحفي، أوردته قناة "السومرية نيوز"، عقب اجتماع للخلية - إنه "تقرر تمديد حظر التجوال في محافظة الأنبار حتى يوم السبت المقبل بسبب فيروس (كورونا) المستجد".

وأضاف فرحان، أن الخلية قررت أيضًا، "السماح للعوائل العالقة بين الأقضية بالعودة لمناطقهم، وكذلك السماح للعوائل العالقة في إقليم كردستان بالعودة للأنبار".

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