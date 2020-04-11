محافظ الإسكندرية: مستشفى العجمي للعزل لم يمتلئ بمصابي كورونا

وضع حراسة على أحد العقارات بعد الاشتباه في إصابة ساكن بكورونا

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مستشفى العجمي للعزل، المخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لم يمتلئ بالمصابين، لافتًا إلى أن المستشفى يحوي 200 سرير.

وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الإعلان عن أعداد الإصابات بكورونا داخل المحافظة يكون بالتنسيق مع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، موضحًا أن حالات الشفاء والوفاة والإصابات الجديدة تتغير كل ساعة.

وذكر أن المحافظة وضعت حراسة على أحد العقارات بعد الاشتباه في إصابة أحد السكان بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشيرًا إلى أن المصاب موجود الآن في مستشفى العجمي للعزل بعد إيجابية تحاليله للفيروس.

وأكد محافظ الإسكندرية على تقبل الأفراد للوضع وتعاونهم مع المحافظة، متابعًا أن المحافظة أرسلت كل الطلبات الخاصة بالأسر، والتي تكفي لمدة أكثر من 15 يومًا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 11 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1939 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 542 حالة، من ضمنهم 426 متعافيًا.