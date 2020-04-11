حمادة صدقي: اللوائح تمنع منح الأهلي لقب الدوري

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أكد حمادة صدقي ، المدير الفني لفريق سموحة ، أنه لا يجوز منح النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز هذا الموسم حال إلغاءه.

وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم"، إن اللوائح لا تسمح للأهلي بحصد لقب الدوري خاصة أنه مازال أمامه 17 مباراة للتتويج.

وطالب صدقي بوضع 3 سيناريوهات ومواعيد لعودة بطولة الدوري الممتاز في شهور مايو ويونيو ويوليو المقبلة على أن يتم بدء الدوري الجديد بعدها مباشرة.

وأكد أنه من الوارد إقامة مباريات الدوري في مناطق بعينها يتوافر فيها ملاعب مميزة وتوفير فنادق معقمة مثل محافظة السويس وأيضاً منطقة برج العرب.