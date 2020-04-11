نائب محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير العريش بقيمة 215 مليون جنيه

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تفقد هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء يرافقه المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، عددا من المشروعات التنموية بمدينة العريش.

وقال نائب المحافظ إنه تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة 5 ميادين رئيسية في مدينة العريش، ضمن مشروع تنمية وتطوير مدينة العريش، بجانب تفقد أعمال إعادة تأهيل عمارات التعاونيات بحي المساعيد.

وأضاف نائب المحافظ، أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير وتجميل مدينة العريش والتي اشتملت على رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين رئيسية، وهي السادات والنصر والساعة والميناء والقاهرة بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه.

وأشار نائب المحافظ إلى تنفيذ مشروع تطوير 105 عمارة سكنية في حي المساعيد بالعريش، حيث يجرى حاليا العمل في إعادة تأهيل 19 عمارة سكنية بمراحل التنفيذ المختلفة، بتكلفة تصل إلى 180 مليون جنيه.