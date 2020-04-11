تركيا تسجل مخالفات محدودة في أول يوم من الإغلاق الجزئي

أفادت الحكومة التركية، اليوم السبت، بتسجيل عدد محدود من الانتهاكات للإغلاق الجزئي المستمر لمدة يومين، الذي تم الإعلان عنه دون سابق إنذار، لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الداخلية أن السلطات شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية ضد إجمالي 2756 شخصا في 31 مدينة كبرى، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأكد وزير الداخلية سليمان صويلو مساء أمس الجمعة أنه لن يتم تمديد حظر التجوال إلى ما بعد ذلك.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان تم فرض غرامة على جميع من خالفوا الإغلاق ولا قيمة هذه الغرامة.

ويحظر على الأتراك في تلك المدن، التي تشمل اسطنبول والعاصمة أنقرة، مغادرة منازلهم اعتبارا من منتصف ليل الجمعة حتى منتصف ليل الأحد.

وقالت الوزارة إن "معظم (المواطنين المطبق عليهم حظر التجوال) تقريبا" بقوا في منازلهم، مضيفة أن الإغلاق يشمل ما يقرب من 64 مليون شخص في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 83 مليون نسمة.

يشار إلى أن إعلان حظر التجوال جاء قبل ساعتين فقط من منتصف ليل الجمعة، مما دفع آلاف الأشخاص إلى التكالب على محلات البقالة، في مخالفة لإجراءات التباعد الاجتماعي الرامية للوقاية من الفيروس. ولا يُسمح سوى للمخابز والصيدليات وبعض محطات الوقود بالبقاء مفتوحة أثناء فترة حظر التجول.

وسجلت تركيا حتى الآن 47 ألف حالة إصابة و 1006 حالات وفاة، ووقعت 60% من هذه الحالات في إسطنبول.