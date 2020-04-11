بيل جيتس: أمريكا قد لا تكون آمنة من كورونا حتى خريف 2021

قال الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة قد لا تكون آمنة تماما من مخاطر فيروس كورونا، حتى خريف عام 2021.

وأضاف جيتس، في لقاء تلفزيوني مع قناة "بي بي إس" الأمريكية، أن "الدراسات تشير إلى أن إنتاج لقاح للفيروس وتوزيعه بشكل كبير قد يستغرق حتى خريف العام المقبل، وحتى ذلك الوقت لن تكون البلدان آمنة تماما".

وتوقع جيتس أن تكون بعض العقاقير العلاجية متوافرة خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر. كما قدر أن وباء عالميا كهذا قد يكلف الأسواق العالمية حوالي 3 تريليونات دولار، في الوقت الذي حذر فيه بنك التنمية الآسيوي من أن الخسائر العالمية قد تصل إلى 4.1 تريليون دولار.

واقترح مؤسس مايكروسوفت تطوير فحوص الفيروس التي يمكن إجراؤها من المنزل، مؤكدا أن "هذه الاختبارات تلغي الحاجة إلى معدات الحماية الشخصية لأولئك الذين يقومون بالاختبار، وتضمن بشكل أفضل سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية".

وقال جيتس إن إغلاق معظم الشركات والنشاطات لمدة 3 أشهر من أجل إبطاء انتشار الفيروس هو الخيار الأفضل من الناحيتين الصحية والاقتصادية، لكنه أكد أن "التحديات ستستمر مع بدء المدن والولايات في إعادة الافتتاح".

وكان جيتس قد توقع، في دردشة حية على موقع "لينكد إن"، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون قادرة على تخفيف حدة تدابير التباعد الاجتماعي حتى نهاية مايو المقبل.

ورجح الملياردير الأمريكي، أن العالم لن يواجه على الأرجح وباء آخر بعد فيروس كورونا؛ لأن الدروس المستفادة حول الاختبار والمراقبة والحلول الطبية الممولة دوليا الجارية الآن للاستجابة للأزمة الحالية، ستكون قادرة على احتواء مسببات الأمراض البشرية في المستقبل قبل أن تصل إلى "النطاق العالمي والمأساوي" للأزمة الحالية.