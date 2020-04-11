«بوتين وبن سلمان» يتباحثان هاتفيا حول النفط وأسواق الطاقة

أجرى ولي العهد السعودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مباحثات هاتفية، الجمعة.

وتباحثا في المكالمة، جهود تحقيق استقرار أسواق الطاقة ويؤكدان أهمية التعاون بين كل الدول المنتجة للنفط.

وجاء في بيان عن الكرملين اليوم الجمعة، أن الجانبين "بحثا المسائل المتعلقة بالمباحثات في إطار "أوبك+" حول خفض إنتاج النفط".

وأضاف البيان أن بوتين وبن سلمان اتفقا على مواصلة الاتصالات بين روسيا والسعودية بهذا الشأن، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ومؤخرا، بحث الرئيس بوتين خفض الإنتاج مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي هذا التحرك على خلفية توصل دول "أوبك+" لتفاهمات بشأن خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من 1 مايو المقبل ولمدة شهرين.