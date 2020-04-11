محكمة حوثية تصدر حكما بإعدام 4 صحفيين يمنيين

قال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات(يمنية أهلية مقرها جنيف)، اليوم السبت، إن المحكمة الجزائية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في صنعاء، أصدرت حكما قضى بإعدام أربعة صحفيين مختطفين لديها منذ خمس سنوات.

وأضاف الحميدي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "صدر الحكم بحق 10 صحفيين، قضي بإعدام أربعة منهم وإدانة الآخرين مع الاكتفاء باستمرار حبسهم".

وأشار الحميدي إلى أن هذا الحكم "يشكل تطورا خطيرا جدا ضد الصحافة والصحفيين في اليمن، كما يعد الأول في تاريخ اليمن السياسي والحديث، حيث يعد استكمالا لسياسة الجماعة في إسكات كل معارض".

وأضاف :"عملت الجماعة على تكميم الكلمة والصحافة خلال السنوات الماضية ، وهو كان متوقعا في ظل إصرار الجماعة على معاقبة كل من يخالفها الرأي".

واعتبر الحميدي أن هذا" ينذر بكارثة خطيرة على مستوى الحقوق والحريات العامة في اليمن ويفتح الباب واسعاً لانتهاكات قادمة".

واتهم الحميدي جماعة الحوثي، بتحويل القضاء تحت سيطرتها إلى أداة من أدوات الانتقام السياسي" تشهره الجماعة الحوثية متى أرادت الانتقام من خصومها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم".

وأضاف "المعلومات والشواهد التي لدينا تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء في المحاكم المتخصصة لم يعد سوى ناطق بإرادة اللجان الثورية، التي تدير وتسيطر فعليا على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في العاصمة صنعاء بما فيها القضاء".

ولفت الحميدي إلى أن الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين" حكم منعدم قانونا، كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة".

سبق وأن أصدر الحوثيون حكما بإعدام عدد من المناهضين لهم، بتهمة التجسس لصالح" العدو"، في إشارة إلى دول التحالف الداعمة للشرعية.