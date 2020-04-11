أكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المديرية نفذت اليوم السبت، تدريبًا عمليًا لتمريض قسم العزل بمستشفى الحميات، بجانب التأكد من توافر الواقيات الشخصية اللازمة للتعامل مع المرضى، والتنبيه على ضرورة تفعيل تعليمات الوزارة فيما يخص فرز الحالات المشتبه فيها من بداية دخولها المستشفى حتى لا يتم انتقال أي عدوى مابين المرضى.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها من خلال مديرية صحة بني سويف، حيث تم تكليف الدكتورة وئام سعد، مديرة إدارة مكافحة العدوى، والدكتورة جانيت وهبة، بالتوجه لمستشفى الحميات للاطمئنان على سير العمل، ومتابعة مدى التزام الفريق الطبي في التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا المستجد طبقًا للبروتوكولات، والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.