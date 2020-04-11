أصدرت حكومة غينيا مرسوما بإلغاء تعريفة ركوب المواصلات العامة (الحافلات، والسكك الحديدية) اعتبارا من منتصف شهر أبريل الجاري وحتى شهر يونيو المقبل.

وقال رئيس وزراء غينيا ابراهيما كاسوري فوفانا - في بيان متلفز - إن هذا الإجراء الاجتماعي استلزم دعما بقيمة 8 مليارات فرنك غيني (837 ألف دولار أمريكي) ضمن خطة تحرك اقتصادية أعدتها الحكومة تشمل 30 إجراء وتتوزع على ثلاثة محاور: محور صحي يتضمن الاحتواء والسيطرة على وباء كورونا، ومحور اجتماعي يتضمن التخفيف من تداعيات الأزمة الصحية على السكان لاسيما المعوزين، ومحور اقتصادي يشمل دعم القطاع الخاص للتغلب على تأثيرات الوباء على المؤسسات التجارية، لاسيما القطاعات الأكثر تضررا.

وأضاف: "أعتقد اعتقادا راسخا أن التدابير الثلاثين التي اتخذت ستسمح لنا بحماية المجتمع على نحو أفضل، ورعاية مرضانا، ومساعدة أكثر الناس حرمانا، ومنع انهيار نظامنا الاقتصادي".