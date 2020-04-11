ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في النمسا إلى 13700 حالة ووفاة 337 شخصا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 13700 شخصًا بينما توفي 337 شخصًا.

وقال بيان للوزارة اليوم، إن جاري حاليا علاج 1036 حالة في المستشفى منها 246 حالة بالعناية المركزة بينما تعافى 6604 حالات.

وأشار البيان إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في مدينة تيرول (3248) بينما جاءت بقية الولايات على النحو التالي : بورغنلاند (259) وكارينثيا (376) والنمسا السفلى (2272) والنمسا العليا (2110) وسالزبورغ (1154) وستيريا (1499) وفورارلبرغ (820) ثم العاصمة فيينا (1975).

يشار إلى أن الحكومة النمساوية جددت الدعوة إلى الالتزام بقرارات التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الأمنة خلال احتفالات البلاد بعيد القيامة.