 الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 23 - بوابة الشروق
السبت 11 أبريل 2020 11:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 23

نور رشوان
نشر فى : السبت 11 أبريل 2020 - 11:10 ص | آخر تحديث : السبت 11 أبريل 2020 - 11:10 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على جميع الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح السبت، أنه من المتوقع تكون الشبورة المائية صباحًا، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة أحيانًا.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 23
بورسعيد 14 20
الإسكندرية 15 21
شرم الشيخ 19 26
أسوان 18 28
كاترين 06 17
الإسماعيلية 13 25

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