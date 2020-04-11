تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على جميع الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح السبت، أنه من المتوقع تكون الشبورة المائية صباحًا، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة أحيانًا.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 23

بورسعيد 14 20

الإسكندرية 15 21

شرم الشيخ 19 26

أسوان 18 28

كاترين 06 17

الإسماعيلية 13 25