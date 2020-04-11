الاتحاد الإماراتي يستعرض مصير النشاط الكروي

يستعرض الاتحاد الإماراتي لكرة القدم خلال اجتماعه غداً الأحد التوصيات والسيناريوهات الخاصة بالنشاط الكروي المتوقف حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد وفقاً للتوصيات والقرارات التي صُدرت عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعُممت على كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء.



وكان فريق العمل التنسيقي عقد اجتماعاً يوم الاثنين الماضي وضع خلاله عددا من التصورات والإجراءات الاستباقية المواكبة للوضع الصحي ومتغيراته وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، بحسب صحيفة "البيان" اليوم السبت.



وجرى وضع تصورات أخرى بشأن عقود اللاعبين بمختلف الفئات ودوري الخليج العربي و كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى وضع تصور لأجندة المرحلة المقبلة بالتنسيق مع رابطة المحترفين بما يتوافق مع أجندة الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم واستحقاقات المنتخبات الوطنية .