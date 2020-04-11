ضبط عاطل بحوزته 20 ألف قرص مخدر في مطروح

تمكن قطاع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن مطروح، من ضبط عاطل بحوزته 20 ألف قرص مخدر بمطروح.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، سبق اتهامه في قضية مخدرات ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده في قضية تبديد، بالاتجار في العقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع في دائرة قسم شرطة مطروح.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة في كمين أعد خصيصا لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (20 ألف قرص مخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدامه السيارة في عملية النقل والترويج. وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات بحوالي مليون و600 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.