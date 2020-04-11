في آخر شهر فبراير، ذهب باولو جيوردانو إلى حفل عشاء في روما، ولم يصافح أو يقبل أحد، وهو ما يعد خرقا للآداب الإيطالية، وكان قبل ذلك بأسبوع، قد بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في مقاطعتين من المقاطعات الشمالية للبلاد.

أدرك جيوردانو، عالم الفيزياء الذي أصبح أحد أبرز الكتاب في إيطاليا بعد نشر روايته الأولى الحائزة على جوائز "العزلة وأرقام الضحايا"، أن الوباء سينمو بشكل كبير، وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وفي 26 مارس الماضي، تم نشر كتاب جيوردانو الجديد، وهو مقال يؤرخ أفكاره والقلق بشأن تفشي الفيروس في إيطاليا، ومن المقرر إصدار كتاب "كيف تعمل العدوى؟" في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وهو كتاب مسموع، كما أصدر بنجين هاوس كتابا ورقيا وآخر إلكترونيا وترجمه بلومس بيرس لأكثر من 20 لغة وتم إصداره في بريطانيا.

بعدما باتت إيطاليا في حالة إغلاق كامل، في 10 مارس، نشر روبرتو بوريوني، وهو طبيب وكاتب مشهور، كتاب "فيروس كورونا التحدي الكبير"، تحدث فيه عن كيفية عمل الأوبئة على مر الحضارات، مع فصلين يتحثان بسرعة عن فيروس كورونا، مضيفا أن الكتاب من المقرر طرحه للبيع في الخريف المقبل، ولكنه طالب بسرعة نشره بعدما زاد تفشى المرض.

كما حدث جوليو تريمونتي، وزير المالية الإيطالي السابق، كتاب قد ألفه عن العولمة في ضوء الوباء وتولت دار نشر "جازانتي" نشر الكتاب، مع مجموعة من 26 قصة قصيرة ومقالًا للحجر الصحي من قبل كتاب من بينهم جومبا ليري، الروائي الأمريكي ومؤلف الأطفال الأكثر مبيعًا إليزابيتا جنوني.

وقال أندريا مينوز، ناقد سينمائي وكاتب صحفي، "كنا أول من حصل على كتب لفيروس كورونا وسنقوم بتصديرها لدول كثيرة".

أما جيوردانو، فبعدما شاهد إحاطات الحماية المدنية وتبادل الحقائق والأرقام حول الإصابات والتعافي والوفيات يوميا، كتب: "كل ما يمكننا التركيز عليه خلال هذا الوباء هو الأرقام".

لذا فمن المنطقي أن الرياضيات أداة لفهم عدو غير مرئي، وتلعب دورًا رئيسيًا في كتابه الجديد؛ قال: "الأوبئة هي حالات طوارئ رياضية"، موضحا أن كل تفشي يحتوي في صميمه على رقم أساسي للتكاثر، أو ما يسمى R0، وهو عدد الأفراد المعرضين للإصابة بالفيروس، وعندما يكون R0 أكبر من واحد، فمعظم الأفراد سيكونون عرضة للإصابة ويتحول إلى وباء.

ويضيف جيوردانو أن لدينا القدرة على تغيير هذا الرقم من خلال البقاء في المنزل وممارسة التباعد الاجتماعي، "وتخفيض R0 هو السبب الرياضي وراء سلامتنا".

ويناقش جيوردانو في كتابه "التضحية بالذات"، أو فكرة وضع احتياجات شخص آخر قبل رغباتنا، حيث إنه في أوقات العدوى يجب على الشباب والأصحاء حماية كبار السن والضعفاء "ما نفعله لم يعد يتعلق بنا فقط وإنما قد يضر آلاف غيرنا".

وقال جيوردانو في مقابلة: "إنه شديد الخوف من ذلك الفيروس ولكن بعض الأفكار تحتاج إلى تدوينها الآن، من خلال حالة الطوارئ وإلا ستضيع بعدما يعود الوضع إلى طبيعته".

على خطى سيجموند فرويد الذي كتب أحلامه عندما استيقظ قبل أن تتلاشى، سعى جيوردانو لتوثيق تجربته للوباء في الوقت الحالي معللا: "بمجرد انتهاء حالة الطوارئ سيختفي أي وعي وسننسى ذلك الوباء".

من ناحية أخرى، أثار النشر السريع لبعض هذه الكتب انتقادات بأنه من السابق لأوانه نشر كتب عن فيروس كورونا، لأن المؤلفين بذلك يستغلون المأساة، وتم استدعاء بوريوني، على الرغم من أن عائدات كتبه مثل كتب جوردانو ومختارات غارزانتي، تذهب إلى المستشفيات والبحوث الطبية.

لكن بوريوني قال إن هناك حاجة لتأليف كتب عن الوباء، "إنهم يزودون الناس بالوسائل الثقافية لفهم عدوهم"، وأضاف جنوني، مؤلف الأطفال الذي ساهم في مختارات غارزانتي، أن "القصص لها قوة علاجية، لأولئك الذين يقرؤون أو يكتبون".