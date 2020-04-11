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كشف حمادة صدقي، المدير الفني الحالي لفريق سموحة، رد فعل حسن شحاتة، بعد إعلان تولي حسام البدري القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وقال في تصريحات لقناة تايم سبورت :" شعرت بالحزن نتيجة طريقة التعامل مع حسن شحاتة بعدما تم ترشيحه لقيادة منتخب مصر بعد رحيل المكسيكي خافيير أجيري".

وأضاف : " لا يجوز وضع شحاتة بتاريخه وإنجازاته مع أي مدرب آخر تم ترشيحه".

وأكمل: شحاتة فوجئ بتعيين حسام البدري مدربا للمنتخب، بعدما كان أنهى تشكيل جهازه المعاون وقتها والذي كان يضم أحمد حسن مديراً للمنتخب وحماده صدقي مدرباً عاماً ومحمد شوقي مدرباً مساعداً وعصام الحضري مدرباً لحراس المرمى ولكنه فوجئ بتعيين حسام البدري".

واختتم: "لو كنت املك القرار لقررت استقالة الجهاز الفني للمنتخب عام 2010 بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية خاصة أن المنتخب حقق كل شئ وقتها.