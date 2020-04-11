ملاحظات قبل أن تتناول دواءك

ملاحظات بسيطة تجعل استفادتك من الدواء كاملة أو قد تحول دون الأثر المطلوب وربما كان لها أثر عكسى تعانى منه. ملاحظات بسيطة لك أن تراجعها أثناء تناولك الأدوية فربما استطعت أن تتفادى آثارها الجانبية لمجرد تناولها فى ظروف تهيئها للعمل على أفضل وجه.



< تنبه لعلاقة الدواء بالطعام، هناك أدوية تمتص من المعدة بعد اختلاطها بالطعام تلك الأدوية التى ينبه عليك بتناولها مع الطعام أو بعده، هناك أيضا أدوية لا تمتص إلا والمعدة خالية مثل الأمبيسلين (المضاد الحيوى) أو الكاتبوبريل (دواء الضغط المرتفع)، هناك أدوية تتأثر بوجود نوعيات معينة من الطعام فهرمون الغدة الدرقية لا يمتص فى وجود اللبن أو منتجاته فى المعدة، كذلك فعصائر الفواكه المختلفة لها أثر كبير على امتصاص بعض الأدوية وطريقة عملها.

< توقف تماما عن تناول الأدوية العادية التى لا تحتاج تذكرة طبية مثل الأسبرين وأدوية الصداع والبرد إذا ما تقرر أن تتناول أدوية أخرى يصفها الطبيب، التعارض بينهما وارد وقد تحدث نتائج سلبية لا تحمد عقباها.

< هناك أطعمة يجب أن تتوقف عنها تماما إذا تناولت أدوية بعينها:

ــ الجريب فروت: الجريب فروت كفاكهة أو عصير له أثر خطير على بعض الأدوية المهمة والتى تستخدم لعلاج أمراض القلب والشرايين.

من المعروف أن الأدوية بعد أن تقوم بعملها المحدد فإنها تدور مع الدم لتصل إلى الكبد ليقوم بتكسيرها بواسطة إنزيماته لتعود فى صورة أخرى مفككة للدم لتخرجها الكلى من الجسم مع البول.

الجريب فروت يوقف عمل تلك الإنزيمات فيتراكم الدواء فى الدم فى جرعات متزايدة مما قد يكون له أثر مدمر على أجهزة الإنسان الحيوية لذا يجب مراجعة الصيدلى لمعرفة إذا ما كان هذا الدواء يتعارض مع تناول الجريب فروت.

ــ الخضراوات الورقية الداكنة: السبانخ والبروكلى والكرنب مضادات غنية بفيتامين ك تناولها يتعارض تماما إذا ما كان لك أن تتناول أدوية مسيلة للدم أهمها الورفارين أو الكوماريين.

ــ الكحوليات: تتعارض مع عدد كبير من الأدوية أهمها المهدئات خاصة إذا ما كنت مضطرا لقيادة سيارتك.

< أدوية الصرع: الأدوية المضادة لتجلط الدم والإنسولين أدوية يجب أن تحفظ فى أماكن باردة إلى حد ما فالإنسولين مثلا إذا تجمد فقد مفعوله ولم يعد صالحا للاستعمال.

< مكان بارد جاف فى نظر الكثيرين ينطبق تماما على دولاب صغير فى الحمام بينما الحقيقة أنه المكان الوحيد غير الصالح ولا تنطبق عليه الشروط فالحمام والبخار والحرارة آخر ما تحتاجه الأدوية إذا أردت الاحتفاظ بها فعالة، من الأفضل الاحتفاظ بهذا الدولاب الصغير فى المطبخ بعيدا عن حرارة البوتاجاز أو حتى فى حجرة النوم فى دولاب الملابس.

< من الأفضل دائما الاحتفاظ بالدواء حتى الانتهاء من الحاجة إليه فى مغلفه الأصلى الذى عبئته فيه الشركة المنتجة له.

< لا تتناول الدواء إطلاقا إذا ألم به أى تغيير فى اللون أو الشكل بالطبع أيضا إذا انتهت صلاحيته. تخلص فورا من الكبسولات إذا التصقت ببعضها البعض أو كان لها رائحة غير السابق كذلك من الأقراص إذا تكسرت دون أن تلجأ أنت لذلك.

تخلص دائما من الأدوية بطريقة آمنة تضمن الخلاص منها وعدم وصولها لأى إنسان آخر.

< إذا كنت على سفر فاحرص على أن تحمل حقيبة صغيرة لها خواص الثلاجة الباردة خاصة لمن يتعاطون الإنسولين بانتظام، حماية أيضا للأدوية من درجات الحرارة المرتفعة خاصة فى الصيف.

احرص على دوائك وعامله كصديق تحرص على أن تهيئ له إقامة مريحة لديك حتى لا يخذلك أبدا طوال فترة صلاحيته.