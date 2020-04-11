أيرلندا: تمديد قيود كورونا حتى الخامس من مايو

قررت الحكومة الايرلندية تمديد القيود المفروضة على حرية التنقل في البلاد بسبب جائحة كورونا حتى الخامس من ايار/مايو المقبل.

وقال رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار في مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة:" أعرف أن الكثيرين منكم يريدون أن يعرفوا متى ستعود الأمور إلى طبيعتها، والحياة إلى ما كانت عليه".

وأضاف: " الحقيقة هي أنه لا يمكن لأحد أن يقول على وجه اليقين متى سيحدث هذا، أو كيف ستتغير حياتنا عندما يأتي هذا الوقت".

وتسري في ـيرلندا منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي قيود مشددة على حرية التنقل بهدف الحد من انتشار كورونا، كما منعت السلطات الخروج من المنازل، إلا بهدف التسوق أو العمل أو ممارسة الرياضة.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في ايرلندا حتى أمس الجمعة إلى أكثر من 7000 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 263 حالة.