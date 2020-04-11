حبس موظف بالمعاش لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلاف على المصروف 4 أيام

قررت النيابة العامة بالمنيا، تحت اشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابات جنوب، حبس موظف بالمعاش لاتهامه بقتل زوجته بالسكين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعي.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بمقتل موظفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا داخل منزلها إثر مشاجرة بينها وبين زوجها.

وبانتقال قوات الأمن لفحص البلاغ تبين مقتل "م. ا" 59 عامًا موظفة، إثر إصابتها بعدة طعنات في الوجه والرقبة والصدر.

وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، وتحت إشراف اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية في المديرية، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها "ع" 62 عامًا بالمعاش.

وكشفت التحريات وأقوال الجيران، أنه عقب خروج المتهم للمعاش زادت الخلافات الأسرية بينه وزوجته، بسبب زيادة المصروفات عن الدخل، ويوم وقوع الجريمة، طلبت المجني عليها من زوجها السماح بتوصيل وصلة الانترنت إلى المنزل لنجله، فوقعت مشادة بين المتهم وزوجته "المجني عليها"، تطورت إلى مشاجرة وطعن الزوج زوجته بآلة حادة "سكين" كانت بجواره.

وفي اعترافاته قال المتهم، إن زوجته المجني عليها حاولت تضربه فسارع بقتلها، وتم ضبط السلاح المُستخدم.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.