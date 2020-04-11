عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق في سجن بمدينة أنغارسك، بمقاطعة إركوتسك الروسية، إثر اندلاع أعمال شغب به.

وأسفر الحريق، حسبما أعلنه مفوض حقوق الإنسان بمقاطعة إركوتسك، عن مصرع أحد النزلاء، وإصابة العشرات.

