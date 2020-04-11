 بالفيديو.. اندلاع حريق في سجن بروسيا إثر أعمال شغب - بوابة الشروق
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بالفيديو.. اندلاع حريق في سجن بروسيا إثر أعمال شغب

نور رشوان
نشر فى : السبت 11 أبريل 2020 - 4:28 م | آخر تحديث : السبت 11 أبريل 2020 - 4:28 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق في سجن بمدينة أنغارسك، بمقاطعة إركوتسك الروسية، إثر اندلاع أعمال شغب به.
وأسفر الحريق، حسبما أعلنه مفوض حقوق الإنسان بمقاطعة إركوتسك، عن مصرع أحد النزلاء، وإصابة العشرات.


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