رئيس وزراء اليابان يدعو إلى وقف زيارة الأماكن الترفيهية لمواجهة كورونا

دعا رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي المواطنين في مختلف أنحاء البلاد إلى الامتناع عن زيارة الأماكن الترفيهية ، التى تستمر في العمل حتى وقت متأخر من الليل، لمنع انتشار فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأشار آبى إلى الحانات والنوادي الليلية وصالات عزف الموسيقى، كأمثلة على الأماكن التي يتعين تجنبها، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت أمام لجنة حكومية، مختصة باتخاذ قرارات حول إجراءات مكافحة وباء كورونا.

وهناك 197 حالة إصابة جديدة بالفيروس في طوكيو اليوم السبت، وهو أعلى حصيلة يومية حتى الآن، حسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم.

وكانت إدارة آبي قد أعلنت عن حالة طوارئ تستمر شهرا واحدا يوم الثلاثاء الماضي، مما أثار مخاوف من أن تراجعا في النشاط التجاري سيسبب انكماشا اقتصاديا حادا.