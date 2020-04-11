ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، حلقة نقاشية، ضمن فعاليات نادي الكتاب الثامنة، غدا الأحد، عبر الإنترنت من خلال تطبيق زووم، لاستعراض ومناقشة كتاب (رباعيات الخيام) ترجمة الشاعر المصري الشهير أحمد رامي، ويتاح الكتاب للاطلاع عبر مستودع الأصول الرقمية بموقع (دار) الخاص بمكتبة الإسكندرية.

ويعد نادي الكتاب، من الأنشطة التي ينظمها قطاع المكتبات بشكل شبه دوري لعرض ومناقشة مختارات من الأعمال الأدبية ضمن مقتنيات المكتبة، وهو من المبادرات الثقافية الهامة والمتعارف عليها في كافة المكتبات والمؤسسات الثقافية على مستوى العالم، حيث يمثل ملتقى لكل رواد القراءة والمثقفين، ويعتبر أيضًا منصة تشجيعية للراغبين في المعرفة والاطلاع.

ويهدف نادي الكتاب إلى نشر ثقافة القراءة على مستوى المجتمع، وتعزيز ثقافة الحوار من خلال مناقشة الكتب المتنوعة، وإبراز صور من التعددية الفكرية، كما يعمل على نشر العلم والمعرفة بين الناس، وهو أيضا وسيلة اتصال للتعرف على الثقافات والعلوم.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية اتجهت إلى تكثيف خدماتها إلكترونيا في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تتيح نحو مائتي ألف كتاب على شبكة الإنترنت، وتقدم خدمات للباحثين وذوي الاحتياجات الخاصة عن بعد، فضلا عن تقديم الأعمال الثقافية والفنية عبر قناتها على يوتيوب.